Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Wohnhaus eingebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags (18.08.2019, 04:45 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Thomas-Mann-Siedlung in Altenburg. Beim Durchsuchen des Hauses traf er auf den 79-jährigen Hausbesitzer und ergriff daraufhin die Flucht. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nichts.

Die Polizei Altenburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet. Hinweise zu diesem Sachverhalt werden unter der Tel.: 03447 / 471-0 entgegengenommen. (AW)

