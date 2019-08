Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Altenburg. Der oder die unbekannten Täter versuchten am 17.08.2019, um 05:30 Uhr, vergeblich in ein Einfamilienhauses in der Münsaer Straße in Altenburg einzudringen. Nachdem die Eingangstür den Aufhebelversuchen standhielt, durchschlugen der oder die Täter ein Fenster. Das hörte die 69-jährige Hausbewohnerin, woraufhin der/die Unbekannten flüchteten. Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

