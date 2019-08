Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung am Bahnhof in Gera

Gera (ots)

Gera. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein 17-Jähriger am Freitagabend (16.08.2019, gegen 22:00 Uhr) am Bahnhofsplatz in Gera angegriffen und verletzt. Das beobachtete eine ebenfalls unbekannte Zeugin, die daraufhin einen 19-Jährigen in der Nähe ansprach und über den Sachverhalt informierte. Dieser rief dann den Rettungsdienst.

Die Polizei Gera sucht im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens weitere Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder der unbekannten Zeugin machen können. Hinweise werden unter der Tel.: 0365 / 829-0 entgegengenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell