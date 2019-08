Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Samstags (17.08.2019, gegen 03:05 Uhr) im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße in Gera ein Kinderwagen in Brand. Das Feuer griff anschließend auf mehrere Türen über, konnte aber glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten insgesamt 6 Hausbewohner leichte Verletzungen und mussten zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandursache machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 8234-1465 zu melden. (AW)

