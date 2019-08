Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennende Garage

Gera (ots)

Am 18.08.2019 in der Nacht um ca. 02:20 Uhr wurde durch Anwohner ein Brand mitgeteilt. Durch den zügigen Einsatz von Polizei und Feuerwehr konnte ein Brand im Garagenkomplex Am Pfortener Kalkwerk schnell gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch unbekannte Täter eine Garage in Brand gesetzt. Durch den Brand wurde die Nachbargarage ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein darin befindlicher PKW, welcher derzeit nicht zugelassen ist, wurde ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

