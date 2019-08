Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Mockern (ots)

Der 56 jährige Fahrer eines Ford Focus, welcher am 17.08.2019 gegen 11 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Gartenweg in Mockern festgestellt wurde, wies Atemalkoholgeruch auf. Bei der Überprüfung stellte sich letztlich heraus, dass dieser trotz einer Alkoholisierung von 0,76 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hat und nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechnen hat.(AG)

