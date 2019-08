Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Maskierter überfällt Tankstelle

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr betrat ein bisher unbekannter maskierter Mann die Avex-Tankstelle in Zeulenroda und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld. Dem Täter gelang es einen 4-stelligen Betrag zu erbeuten. Er erntfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Trotz Einsatz mehrerer Streifenwagen sowie eines Fährtenhundes konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Erscheinung: männlich, kräftige Gestalt, deutsch, 1,75 m groß Bekleidung: weißer Pullover, graue Jogginghose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, schwarze Gesichtsmaske

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Greiz und die Kriminalpolizeiinspektion Gera entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell