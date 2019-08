Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reißighaufen angebrannt

Weida (ots)

Unbekannte zündeten am Samstagabend gegen 16:45 Uhr einen Reißighaufen in einem Waldstück nahe Gräfenbrück bei Weida an. Der Brand griff auf angrenzende Bäume über. Durch die Feuerwehren Weida, Steinsdorf und Gräfenbrück konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Bereits am Mittwoch wurden in unmittelbarer Umgebung mehrere Strohballen angebrannt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz und auch die Kriminalpolizeiinspektion Gera entgegen.

