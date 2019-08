Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Drogen unterwegs

Greiz (ots)

Am Freitag gege 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz in der Teichgasse in Greiz einen 30-Jährigen. Bei ihm wurden 1,5 g Crystal aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt.

