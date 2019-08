Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall

Greiz (ots)

Heute Morgen( 16.08.2019), gegen 08:45 Uhr fuhr die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda die Reichenbacher Straße in Richtung Reichenbach. Dass sie in der Folge verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte der nachkommende Fahrer (72) eines Pkw Hyundai scheinbar zu spät, schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein im Skoda befindliches Kind (1) wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

