Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Benzindieben

Altenburg (ots)

In der Nacht von 14.08.2019 zum 15.08.2019 machten sich unbekannte Täter an einer geöffneten Tankstelle in der Münsaer Straße zu schaffen. Diese befüllten in diesem Zeitraum zweimal kurz nacheinander insgesamt zwei Kanister mit Benzin und entfernten sich schließlich ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Benzindieben geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Polizei Altenburg zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell