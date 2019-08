Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Gera (ots)

Heute Morgen (15.08.2019), gegen 08:00 Uhr bog der Fahrer (87) eines Pkw Nissan von der Neuen Straße in Richtung Gebrüder-Häußler-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von der Panndorfhalle kommenden, ebenfalls in Richtung Neue Straße fahrenden Radfahrerin (43). Diese stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

