Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (14.08.2019), gegen 17:00 Uhr missachtete der Fahrer eines Skoda (34) an der Kreuzung Gagarinstraße / Friedrich-Engels-Straße beim Abbiegen auf die Gagarinstraße die Vorfahrt eines Pkw VW (57), so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw VW überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Die 57-jährige verletzte Fahrzeugführerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bis circa 18:15 Uhr war die Kreuzung voll gesperrt. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (RK)

