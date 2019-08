Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Dr.-Donath-Straße

Gera (ots)

Ein Zeuge meldete gestern Abend (14.08.2019), gegen 21:50 Uhr der Polizei eine Unfallflucht im Bereich des Stadtringes Süd-Ost (Höhe Zschippern) beobachtet zu haben. Das betroffene Fahrzeug, ein Pkw Mercedes, fuhr hierbei gegen eine Leitplanke und in der Folge in Schlangenlinien schließlich über dem Fußgängerweg weiter an der Elster entlang. Im Zuge der Ermittlungen wurde, zum Auffinden des Fahrzeugführers, eine Wohnung in der Dr.-Donath-Straße aufgesucht. Nachdem die Beamten klingelten, leisteten eine in der Wohnung befindliche Frau (28, deutsch) unvermittelt Widerstand und beleidigte, gemeinsam mit einem ebenfalls in der Wohnung befindlichen Mann (31, deutsch), die eingesetzten Beamten. Der Widerstand konnte gebrochen und die Situation beruhigt werden. Im Rahmen einer angeordneten Durchsuchung der Wohnung führte diese zusätzlich zum Auffinden diverser Betäubungsmittel und verbotener Pyrotechnik. Gegen die 28-Jährige sowie den 31-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum Verantwortlichen der Unfallflucht dauern weiter an. Zeugen, welche Hinweise zum verantwortlichen Fahrer des silbernen Mercedes mit Geraer Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

