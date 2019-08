Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Schule

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Unbekannte Täter trieben am 13.08.2019 bis 14.08.2019 ihr Unwesen an einer Schule am Dr.-Gebler-Platz. Der oder die Täter schlugen hierbei eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und verursachten so Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit ihren sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Greiz zu wenden.(KR)

