Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Renitenter Ladendieb

Altenburg (ots)

Weil er einen Schnaps von knapp vier Euro stehlen wollte, muss ein 15-Jähriger (tschechisch) Ladendieb nunmehr mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen. Demnach wurde der Jugendliche gestern Nachmittag, gegen 15:20 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Kauerdorfer Allee vom Detektiven beobachtet und in der Folge darauf angesprochen. Unvermittelt versuchte der 15-Jahrige zu flüchten und griff schließlich den nacheilenden Detektiven, welcher ihn festhielt, mit Schlägen körperlich an. Dabei hielt der Dieb sein Beutegut fest in der Hand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen den jugendlichen Ladendieb ein und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell