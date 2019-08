Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer übersieht Anhänger

Altenburg (ots)

Kriebitzsch: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14.08.2019, gegen 09:15 Uhr auf der Hauptstraße. Ein Pkw Skoda mit Anhänger parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Altenburger Straße. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw VW kam aus Richtung Zechau in Fahrtrichtung Altenburger Straße, übersah dabei offensichtlich den stehenden Anhänger und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Anhänger auf den Pkw Skoda geschoben. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

