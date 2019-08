Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktor geriet in Brand

Altenburg (ots)

Kleinstechau. Am 13.08.2019, gegen 13:10 Uhr, geriet auf einer Ackerfläche in der Nähe von Kleinstechau während der Arbeit ein Traktor in Brand. Die Versuche des Traktorfahrers, das Feuer selbst zu löschen, scheiterten, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Trotz schnell eingeleiteter Löschmaßnahmen wurde der Traktor vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Frage.

