Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl scheiterte - Sachschaden verursacht

Altenburg (ots)

Zechau. Im Zeitraum von 12.08.2019 - 13.08.2019 hielten sich unbekannte Täter im Bereich des Tagebaus auf, um offensichtlich von dort diverses Buntmetall (Kabel, Leitungen etc.) zu entwenden. Der Diebstahlsversuch scheiterte allerdings, so dass die Täter ohne Beutegut von dannen zogen. Allerdings verursachten sie bei ihrer Tat Sachschaden. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Polizei in Altenburg zu melden. (KR)

