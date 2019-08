Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladekabel durchtrennt

Greiz (ots)

Steinsdorf. Der oder die unbekannten Täter durchtrennten im Zeitraum zwischen Montagabend (12.08.2019, ca. 22:00 Uhr) und Dienstagfrüh (13.08.2019, 06:30 Uhr) das Ladekabel eines Elektrorollstuhls einer 77-jährigen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhaus in Steinsdorf bei Weida. Im letzten Jahr kam es bereits zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ebenfalls das Ladekabel des Rollstuhls beschädigt wurde. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern bzw. den Taten machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 829-0 zu melden. (AW)

