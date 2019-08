Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Rückersdorf. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer missachtete gestern Mittag (13.08.2019, gegen 13:15 Uhr) in Rückersdorf/Ortsteil Reust bei einem Abbiegevorgang die Vorfahrt einer 61-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte und verletzt wurde. Ein Rettungswagen verbrachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (AW)

