Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung der LPI Gera: Wer kennt diesen Mann?

Greiz (ots)

Greiz. Am Sonnabend, den 02. März 2019, entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter die Geldbörse einer 74-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in Zeulenroda. In dieser befand sich u.a. eine EC-Karte, mit welcher ein unbekannter Mann unmittelbar nach der Entwendung versuchte, am Bankautomat der Sparkasse Gera-Greiz am Kaufland Zeulenroda Bargeld abzuheben. Aufgrund vorhandener Videotechnik konnte die männliche Person beim Abbuchen der Bargeldsumme aufgenommen werden. Die Polizei Greiz sucht auf diesem Weg Zeugen, die Angaben zur abgebildeten Person, der Tat oder weiteren Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden unter der Tel.: 03661 / 6210 entgegengenommen. (AW)

