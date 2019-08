Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Am Sonntag, dem 11.08.2019 befanden sich zwei Männer und zwei Frauen gegen 20:00 Uhr mit drei Hunden auf dem Zufahrtsweg ins Brahmetal aus Richtung Wachsenburgstraße kommend. Einer der Männer soll nach Auskunft der Geschädigten eine, sich aus Richtung Brahmetal nähernde Frau mit zwei Kindern (irakischer Herkunft) mit ausländerfeindlichen Sprüchen beleidigt und anschließend die Hunde abgeleint haben. Einer der Hunde rannte in Richtung der Geschädigten und stieß die beiden Kinder (7, 10) zu Boden, so dass diese leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen bzw. den Unbekannten geben können.

Die zwei Männer und zwei Frauen konnten wie folgt beschrieben werden: Mann 1: 1,70 - 1,80 m groß, Glatze, schlank, Tätowierungen am rechten Arm, weißer Pulli, schwarze Jogginghose. Mann 2: blonde Haare, schlank. Frau 1: schwarze schulterlange Haare, 1,70 m groß, schlank, schwarzer Pullover, weiße Jacke, blau-schwarze Schuhe. Frau 2: blond/schwarze rückenlange Haare, schlank.

Wer kann Angaben zur Identität der Männer und der Frauen machen? Hinweise nimmt die KPI Gera unter der Tel. (0365) 8234 1465 entgegen.(KR)

