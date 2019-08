Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kehrmaschine angezündet

Gera (ots)

Weil in der Otto-Rothe-Straße eine abgestellte Kleinkehrmaschine brennen soll, kamen gestern Abend (12.08.2019), gegen 21:00 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Laut Auskunft eines Zeugen beobachtete dieser, wie sich ein bislang unbekannter Täter aus einer Gruppe Jugendlicher heraus an der Kehrmaschine zu schaffen machte und diese dabei offensichtlich in Brand zu setzen versuchte. Da die Gruppe vom Zeugen offensichtlich gestört wurde, flüchteten sie. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Das Feuer konnte schnell durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zu der Personengruppe bzw. dem handelnden Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (KR)

