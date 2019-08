Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Täter nach Zeugenhinweis gestellt

Altenburg (ots)

Am 09.08.2019, gegen 20:55 Uhr beobachtet eine Zeugin wie zwei Personen in der Brauereistraße, auf dem Gelände der Brauerei, eine Sackkarre entwenden wollten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die beiden Diebe, einen 21- und einen 15-Jährigen, fest und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

