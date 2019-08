Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mähdrescher in Brand

Greiz (ots)

Pansdorf: Über die Rettungsleitstelle ging gestern Abend (11.08.2019) gegen 19:20 Uhr die Meldung über den Brand eines Mähdreschers ein, welcher auf einem Feld zwischen Wellsdorf und Pansdorf im Landkreis Greiz Mäharbeiten durchführte. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Trotz schnellen Einschreitens der Feuerwehr entstand enormer Schaden am Mähdrescher. Glücklicherweise wurden weder der 57-jährige Fahrer des Fahrzeuges noch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte verletzt. Nach derzeitigen Stand scheint ein technischer Defekt am Mähfahrzeug als Brandursache in Frage zu kommen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

