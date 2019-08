Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Gera (ots)

Zwei georgische Ladendiebe (21) wurden am Samstagvormittag (10.08.2019), gegen 10:50 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in der Heinrichstraße Zigaretten stehlen wollten. Die zur Identitätsfestellung der Diebe hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei den beiden zusätzlich noch zwei Parfümflaschen, welche eindeutig als weiteres Diebesgut identifiziert wurden. Gegen beide jungen Männer wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

