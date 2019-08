Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer mit über 2,6 Promille

Gera (ots)

Sonntagabend (11.08.2019), gegen 19:25 Uhr kamen Polizeibeamte in der Otto-Rothe-Straße zum Einsatz, da dort ein scheinbar volltrunkener Radfahrer mit seinem Gefährt gestürzt ist. Als die Beamten vor Ort eintrafen bestätigte sich die Meldung. Der 53-Jährige setzte sich mit seinem Rad in Bewegung, obwohl er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr dazu im Stande war. In der Folge stürzte er und verletzte sich selbst dabei leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (KR)

