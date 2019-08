Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kassenhaus am Geraer Tierpark beschädigt

Gera (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019, zwischen 5 Uhr und 9 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe des Kassenhäuschens beschädigt. Weiterhin wurden diverse Blumenkästen zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Wer etwas verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Gera unter 0365 829 0 in Verbindung zu setzen. (TH)

