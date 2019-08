Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Volltrunken am Steuer

Altenburg (ots)

Am Sonntagfrüh kurz nach 6 Uhr stellten Polizeibeamte auf der Ortsumgehung einen Opel Corsa fest, der auf der falschen Fahrbahnseite in Richtung Leipzig fuhr. Nachdem die Beamten das Fahrzeug daraufhin stoppten, stellten sie beim dem 27-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Mann konnte sich weder daran erinnern wo er her kam, noch wohin er eigentlich fahren wollte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

