Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kurz unaufmerksam, Gitarre weg

Altenburg (ots)

Nach einem Straßenfest in der Pauriter Sraße wollte ein Musiker am frühen Sonntag gegen 1 Uhr seine Gitarre ins Auto laden. Dazu lehnte er diese an seinem Fahrzeug zunächst an. In einem kurzen Moment der Unaufmersamkeit, wurde das Musikinstrument samt Koffer durch einen unbekannten Dieb entwendet. Die Polizei suchte daraufhin die umliegenden Straßen ab, konnte das Saiteninstrument jedoch nicht auffinden.

