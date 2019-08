Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz wegen Fundmunition

Windischleuba (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, bei dem Spaziergänger meldeten, eine mutmaßliche Bombe am Waldrand entdeckt zu haben. Die Polizei rückte daraufhin zur Siedlung am Schafteich an, um den Fundort abzusperren. Der herbeigerufene Kampfmittelräumdienst hat schließlich das Fundobjekt in Augenschein genommen und festgestellt, dass es sich um eine alte Mörsergranate vermutlich sowjetischer Herkunft handelte. Da aber der Aufschlagzünder bereits fehlte, konnte das Objekt gefahrlos geborgen und abtransportiert werden.

