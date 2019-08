Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung an mehreren Wertstoffcontainern in Zeulenroda

Greiz (ots)

In den Nachtstunden vom Sonntag, den 11.08.2019 musste die freiwillige Feuerwehr in Zeulenroda gleich zweimal zu Containerbränden ausrücken. Unbekannte Täter hatten gegen 00:30 Uhr in der Straße der DSF 4 Container in Brand gesteckt. Das Feuer griff zudem noch auf die Wiese vom Kindergarten "Sonnenschein" über. Gegen 02:30 Uhr setzten vermutlich dieselben Täter einen großen Müllcontainer in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Brand. Hier breiteten sich die Flamen auf zwei weitere Wertstoffcontainer und auf eine Biotonne aus. Diese wurden dadurch zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

