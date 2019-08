Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss festgestellt

Greiz (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters fiel am Sonnabend, den 10.08.2019, gegen 08:40 Uhr in der August-Bebel-Straße in Greiz einer Polizeistreife auf, weil am E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war. Der E-Tretroller-Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.(TA)

