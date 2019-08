Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am Freitag, 09.08.2019, gegen 11:30 Uhr wurde ein weißer Pkw Hyundai i20 in der Mollbergstraße in Greiz durch Beamte der PI Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel sofort auf, dass die 30-jährige Fahrerin sehr unruhig war, weshalb vor Ort ein Drogentest durchgeführt wurde. Dieser verlief in Bezug auf Amphetamine (Szenename: Speed) positiv. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten die entsprechenden Anzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell