LPI-G: Unfallflüchtigen ermittelt

Am gestrigen Tag meldete ein Zeuge der Polizei, dass offenbar ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von Mittwoch (07.08.2019) zu Donnerstag (08.08.2019) gegen einen Zaun in der Scherperstraße in Gera gefahren ist und diesem auf circa 7 Metern Länge beschädigt hat. Von dem Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Zuge der Ermittlungen zur Unfallflucht den betroffenen Pkw in einer Werkstatt und in der Folge auch den Fahrzeugführer (87) ausfindig machen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. (RK)

