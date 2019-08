Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots)

Lucka: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.08.2019 um 11:40 Uhr im Bischofsweg. Der 78-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr den Bischofsweg in der Absicht nach links auf die Meuselwitzer Straße/ Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Pkw Nissan, welcher die Bahnhofstraße befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

