Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Am 08.08.2019, gegen 11:35 Uhr versuchten zwei georgische Männer (29, 30) insgesamt vier Flaschen Whisky an sich zu nehmen und ohne zu bezahlen den Verbrauchermarkt in der Käthe Kollwitz-Straße zu verlassen. Das wurde von den Ladendetektiven bemerkt, welcher die Männer auf den Diebstahl ansprach. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden die beiden Männer vorläufig festgenommen. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass gegen einen Dieb (29) zwei Haftbefehle bestanden, welche er durch eine Geldzahlung beglich. Nachdem die beiden Männer eine Sicherheitsleistung zahlten, wurden sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

