Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falsche amtliche Kennzeichen an Pkw angebracht

Greiz (ots)

Am gestrigen Donnerstag (08.08.2019), gegen 14:00 Uhr, stellten Polizeibeamte in der Adelheidstraße einen Pkw BMW fest, an dem falsche amtliche Kennzeichen angebracht waren. Auf den Kennzeichen waren zudem die Plakette der Zulassungsstelle eines anderen Zulassungsbezirkes und eine unechte TÜV-Plakette aufgebracht. Im Rahmen von weiteren Ermittlungen konnten die Fahrzeugverantwortlichen identifiziert und gegen diese ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell