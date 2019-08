Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge abgeschleppt

Gera (ots)

Gestern Abend (07.08.2019), gegen 19:00 Uhr kam es im Zuge einer Vorfahrtsverletzung zum Zusammenstoß zweier Pkw im Bereich der Autobahnanschlussstelle Gera-Leumnitz. Hierbei missachtete die Fahrerin (61) eines Pkw Audi beim Abbiegen von der Autobahnabfahrt nach links auf die Kreisstraße in Richtung Gera die Vorfahrt des in Richtung Korbußen fahrenden Pkw Opel (Fahrer 23) nicht, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Ihre stark beschädigten Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden. (KR)

