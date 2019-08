Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer kollidieren miteinander

Altenburg (ots)

Gößnitz: Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen kam es gestern (07.08.2019), gegen 11:15 Uhr in Gößnitz, OT Hainichen. Zwei Radfahrerinnen (jeweils 66 Jahre) fuhren aus Richtung Bundesstraße kommend eine Gefällstrecke in Richtung Hainichen. Auf der Gefällestrecke und bei nasser Fahrbahn kam es zur Kollision zwischen beiden Radfahrern. Hierbei kam eine Radlerin zur Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell