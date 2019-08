Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 02.08.2019 im Zeitraum von 14:00 - 18:15 Uhr wurde von einem Firmengelände am Lindenhof ein Fahrrad entwendet. Es handelte sich um ein Trekkingrad der Marke Rixe/ Outback 2.0 in der Farbe Rot. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die PI Altenburger Land zu wenden.

