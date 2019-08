Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Baustelle

Greiz (ots)

Wie erst gestern (07.08.2019) bekannt wurde, brachen bislang unbekannte in der Feldschlößchenstraße in ein Haus ein, welches gerade umgebaut wird. Die Tatzeit wird hier auf den Zeitraum 01.06.2019 - 07.08.2019 eingegrenzt. Nach einem ersten Überblick wurde nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

