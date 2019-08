Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Krad ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis geführt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Mittwoch (07.08.2019), gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass im Bereich des Untersten Steinbruchs, am See, Motorräder umherfahren. Bei einer Kontrolle konnte ein 16-jähriger Motorradfahrer gestellt werden, der ein Motocrossmotorrad fuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug zudem nicht versichert waren. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

