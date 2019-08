Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Am 06.08.2019 um 17:50 Uhr wurde in der Leipziger Straße ein Fahrradfahrer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei dem 31-jährigen Radfahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille, so dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Schmölln: Am 06.08.2019 um 08:35 Uhr wurde in der Crimmitschauer Straße ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei dem 45-jährigen Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,62 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

