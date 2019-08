Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit über 5 Promille ins Krankenhaus gebracht

Altenburg (ots)

Als sie nach der letzten Fahrt einen stark betrunkenen Mann mit dessen Rollator aus dem Linienbus begleiteten und ihn auf eine Bank an der Endhaltestelle in der Stauffenbergstraße in Altenburg setzten, informierten im Anschluss gestern Abend (06.08.2019), gegen 22:15 Uhr Mitarbeiter des Verkehrsbetriebes die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen befand sich der 49-jährige Mann noch immer vor Ort. Aufgrund des alkoholisierten Zustandes wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte schließlich einen Wert von über 5,1 Promille. Der 49-Jährige wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell