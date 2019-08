Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Stadtrodaer Straße

Gera (ots)

Der Fahrer (79) eines Pkw Mercedes befuhr die Stadtrodaer Straße in der Absicht, nach links in die dortige Tankstelle abbiegen. Hierbei bemerkte er die ihm entgegenkommende Radfahrergruppe scheinbar zu spät. Die 8 Radfahrer eines Radsportvereines (Rennradfahrer) leiteten eine Gefahrenbremsung ein in deren Verlauf 3 Radfahrer stürzten. Zwei davon (13, 14, weiblich) wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Rennrädern entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell