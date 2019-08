Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 24-jährigen Radfahrer

Gera (ots)

Ein Zeuge bemerkte gestern Abend (06.08.2019), gegen 17:35 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer (43, deutsch) und einem Radfahrer (24, deutsch) in der Prof.-Simmel-Straße, so dass er die Polizei informierte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer des Pkw Hummer im Begriff, von der Arminiusstraße in die Alexanderstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges kollidierte der dahinterfahrend Radfahrer seitlich mit dem Fahrzeug. Der Radler begab sich daraufhin zum Fahrzeugführer, schlug unvermittelt auf diesen ein und fuhr davon. Kurz darauf kam es erneut zur Auseinandersetzung zwischen beiden Männern. Bei Eintreffen der Polizeibeamten bemerkte diese, wie der Radfahrer offenbar Betäubungsmittel wegwerfen wollte. In der Folge kam es zur Widerstandshandlung seitens des unter Drogeneinfluss stehenden Radfahrers. Gegen ihn wurde nunmehr ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der verletzte Pkw Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

