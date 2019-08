Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz nach Auseinandersetzung

Gera (ots)

Großenstein: Gestern Abend (06.08.2019), gegen 22:20 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und bat um Hilfe, da in der Dorfstraße eine Schlägerei im Gange sei. Bei Eintreffen der Beamten war der Angreifer, ein 23-jähriger Mann (deutsch), bereits nicht mehr vor Ort. Nach aktuellen Erkenntnissen eskalierte die Situation während einer Feierlichkeit, wobei der 23-Jährige körperlich gegen drei andere Gäste (19, 23,29, deutsch) vorging. Einer dieser (23)wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Täter konnte durch Polizeibeamte bei einer Absuche angetroffen und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell