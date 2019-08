Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Getunte Simson

Gera (ots)

Offenbar weil er die Leistung seines Mopeds illegal erhöht hat und keine entsprechende Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, entzog sich der 15-jährige Fahrer gestern Mittag (05.08.2019, gegen 12:50 Uhr) einer am Naumannplatz in Gera geplanten Verkehrskontrolle. Der junge Fahrer fuhr in der Folge rasant davon, konnte jedoch kurz darauf im Auenweg gestoppt werden. Die getunte Simson wurde schließlich sichergestellt und gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell